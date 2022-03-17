"Doğru yoldan ayıramazlar"

MHK sezon devam ederken 12 hakemi görevden almıştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da endişelerini dile getiren ve bu kararların hangi ilişkiler çerçevevinde alındığını sorgulayan açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine de PFDK'ya sevk edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten dün bu konuyla ilgili geniş bir açıklama geldi. Resmi siteden "TFF yöneticileri, Türk futbolu adına sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanarak bizi cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor. F.Bahçe olarak doğru bildiğimiz konuların üzerine gitmekten çekinmeyiz" denildi.



9 KRİTİK SORU

Fenerbahçe, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yaptığı operasyonla ilgili TFF'ye 9 soru yöneltti.

1 - Düşüncesinde ve davranışında hür olmadıkları söylenen hakemler 280 maçın 150'sinden fazlasını yönettiler. Bu 2021-22 sezonunu sorgulanır hale getirmiş midir?



2 - Bu hakemler hür değiller ise kimin veya kimlerin etkisinde karar verdiler?



3 - MHK Başkanının "1 gün daha bekleyemezdik" ifadesinden 2 gün önce liste dışı kalan hakemleredn 4'ünün maç yönetmiş olması mantıklı mıdır?



4 - Bu hakemler ikna edilerek veya Tahkim başvurusu ile göreve döndüklerinde düşünce ve davranışlarında hür mü olacaklar?



5 - TFF Başkanı ile MHK Başkan Vekili arasında ticari ilişki var mıdır? Varsa etik midir?



6 - Hakem atamalarının belli standartlara bağlı olmaksızın teamüllere aykırı ve keyfi müdahaleler ile yapıldığına dair iddiamız hakkında ne düşünüyorsunuz?



7 - Hakemlerin daha verimli hizmet etmeleri adına tabi tutuldukları atletik performans, kural bilgisi, yabancı dil becerisi sınavları neden kaldırılmıştır?



8 - TFF ve MHK, bu sezon Beylerbeyi-Riva, Riva-Beylerbeyi konuşlanma değişikliğini neden yaptı?



9 - TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı görev sürecindeki bir maç sonrasında bir hakemi arayarak hakaret ve tehdit etmiş midir?