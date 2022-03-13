SPOR HABERİ - İsmail Kartal Alanyaspor Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Arda Güler..."

Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli.

Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz.

Rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Mesela bugün Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Nerede bekleyeceğiz? Nerede hızlanacağız? Nerede oyunun yönünü değiştireceğiz? Bunların hepsine çalışıyoruz biz. Analizlerimizi yapıyoruz.

Arda çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Böyle oynata oynata, goller atacak, attıracak. Arda hem Fenerbahçemiz'in hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak.

Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım.