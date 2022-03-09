Haberler Fenerbahçe Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlierin sezon başında kadrosuna kattığı ve oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Kim Min-Jae, yuvadan uçuyor. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın, Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Kore'li yıldız için İngiliz ve İtalyan kulüpleri Kim Min-Jae'nin peşine düştü. Peki, Kim Min-Jae hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe, Kim Min-Jae için ne kadar bonservis talep ediyor? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | ÖZEL HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 12:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 12:48
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına karşın, müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Fenerbahçe savunması oldukça başarılı bir performans sergilerken, göze çarpan isimlerden biri de Kim Min-Jae olmuştu. Maç sonrası basına yansıyan haberlerde Kim Min-Jae için Avrupa'nın önemli kulüplerinin, dev müsabakayı izlemeye geldiği ifade edilmişti.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Daha önce Porto, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un scoutlarının Kim Min-Jae için Trabzonspor maçını izlemeye geldiği dış basın kaynaklı haberlerde yer alırken, transfer operasyonuna dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

2 KULÜP İLE RESMİ TEMASTA
Edinilen bilgilere göre Kim Min-Jae ve Fenerbahçe cephesi, bu 4 takımın haricinde İngiltere'den Newcastle United ve Tottenham ile de görüşme halinde. Her iki kulüp de Kim'i, Fenerbahçe'den istedi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Bununla beraber Newcastle United ve Tottenham'ın, Kim Min-Jae'yi istemelerinin sebebi de belli oldu. İki İngiliz kulübünün de stopere ihtiyacı olduğu ve Kim'i uzun süredir istedikleri, bu transferi sonlandırmak için yoğun mesai harcadıkları ifade edildi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

SADECE İNGİLİZLER VE İTALYANLAR PARAYI VEREBİLİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin ve Kim Min-Jae'nin istediği rakamı sadece İngiliz ve İtalyan kulüplerinin karşılayabildiğine dikkat çekildi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

F.BAHÇE İÇİN WOLVERHAMPTON VE PORTO'YU REDDETTİ
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kim Min-Jae'ye, Wolverhampton ve Porto'nun ilgi duyduğu, oyuncunun Fenerbahçe için iki kulübü de reddettiği öğrenildi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Bununla beraber Jose Mourinho döneminde Tottenham'ın, bir önceki transfer sezonunda Kim Min-Jae için 12 milyon euro bonservisi masaya koyduğu ancak eski kulübünün bu rakamı reddettiği aktarıldı. Mourinho'nun Kim Min-Jae için özel olarak devreye girdiği ancak bu transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, FENERBAHÇE'YE GELDİ
Tottenham ile beraber Porto'nun, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae ile masaya oturduğu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son anda devreye girdiği ve oyuncuyu ikna ettiği, bu sebeple Porto ile anlaşmaktan vazgeçtiği dile getirildi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM...
Sarı lacivertliler, kendilerine gelen resmi transfer tekliflerine de yanıtını vermeye başladı. Buna göre Fenerbahçe yönetimi Kim Min-Jae'yi, 25 milyon eurodan aşağı satmaya asla yanaşmayacağını transfer masasındaki kulüplere bildirdi.

Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Kim Min-Jae, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 34 maça çıkarken, 2824dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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