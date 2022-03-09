Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

2 KULÜP İLE RESMİ TEMASTA

Edinilen bilgilere göre Kim Min-Jae ve Fenerbahçe cephesi, bu 4 takımın haricinde İngiltere'den Newcastle United ve Tottenham ile de görüşme halinde. Her iki kulüp de Kim'i, Fenerbahçe'den istedi.

Bununla beraber Newcastle United ve Tottenham'ın, Kim Min-Jae'yi istemelerinin sebebi de belli oldu. İki İngiliz kulübünün de stopere ihtiyacı olduğu ve Kim'i uzun süredir istedikleri, bu transferi sonlandırmak için yoğun mesai harcadıkları ifade edildi.