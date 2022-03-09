Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte transfer gerçeği ve resmi teklif...

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasına karşın, müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Fenerbahçe savunması oldukça başarılı bir performans sergilerken, göze çarpan isimlerden biri de Kim Min-Jae olmuştu. Maç sonrası basına yansıyan haberlerde Kim Min-Jae için Avrupa'nın önemli kulüplerinin, dev müsabakayı izlemeye geldiği ifade edilmişti.
Daha önce Porto, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un scoutlarının Kim Min-Jae için Trabzonspor maçını izlemeye geldiği dış basın kaynaklı haberlerde yer alırken, transfer operasyonuna dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.