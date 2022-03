Kırmızı kart tartışması!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev randevuya hakem Zorbay Küçük'ün 17. dakikada İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart damga vurdu. İkili mücadele sırasında İrfan Can ile kayarak gelen Manolas Siopis arasında bir temas gerçekleşti. Hakem Küçük bu pozisyonda düdük çalmadı. VAR başındaki Mete Kalkavan, inceleme tavsiyesinde bulundu. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet, bu sırada Küçük'ün yanına giderek pozisyonun temiz olduğunu savundular.



Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, VAR ekranında pozisyonun tekrar izledikten sonra elini arka cebine attı. İrfan Can Kahveci'yi yanına çağıran Küçük kırmızı kartını çıkardı ve tecrübeli oyuncuyu saha dışına gönderdi. İrfan Can, Siopis'in kayarak geldiğini ve temasın doğal olarak gerçekleştiğini savundu. Fenerbahçe cephesi bu karara uzun süre itiraz etti. Trabzonsporlular ise İrfan Can'ın Yunan ön liberoya yapıtğı müdahalenin futbol oyun kuralları dışında olduğunu ve kavalına bastığını belirttiler.



NE DEDİLER?



Abdullah Yılmaz (Eski hakem): İrfan Can, Siopis'in yerdeki bacağının kaval kemiğine acımasızca ve hedefleyerek basıyor. Tartışmasız kırmızı.



Ahmet Çakar (Eski hakem): Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin F.Bahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin."



Seçim Demirel (Eski hakem): Bu pozisyonlarda ağır çekim yanıltır. İrfan Can'nın ayağını çekme zamanı yok, önlenemez bir temas var. Topuk yerde, topa teması da var. Kırmızı kart hatalı.. Yoruma açık, VAR karışmamalıydı.



Tümer Metin (Eski futbolcu): İrfan Can'ın çok net Siopis'i sakatlayacak derecede basmasına biz de şahit olduk. İrfan Can, Siopis'e basma niyetinde değil ama rakibi için tehlikeli olacak yere basıyor. İş basma anından sonra başlıyor. İrfan bastı ve devam etti vücutla

D.Ateş Bitnel (Eski hakem): İrfan Can Kahveci topa hamle yapıyor. Kayarak müdahele eden Manolas Siopis'in ayağına istem dışı bir basma mevcut. Ancak güç transferi yok, gaddarlık yok, acımasızlık yok. Kırmızı kart yanlış bir karar olmuş.