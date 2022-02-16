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Fenerbahçe Opet - Beizers Volley: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe OpetFransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 08:54
Fenerbahçe Opet - Beizers Volley: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında sahasında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Çeyrek finale yükselen sarı lacivertli takımda Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)
FENERBAHÇE OPET: Eda, Buse, Fedorovtseva, Beliz, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L) (İpar, Tutku Burcu, Naz)
BEIZERS VOLLEY: Mauriat, Howe, Farriol, Cugno, Basso, Soto, Balfet (L), Rochelle (L) (King, Hayden)
SETLER: 25-8, 25-17, 25-19
SÜRE: 1 saat 2 dakika (16',25',21')

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