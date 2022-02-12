SPOR HABERİ - Giresunspor Fenerbahçe maçında sakatlık şoku! Serdar Dursun...

Süper Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe, Karadeniz ekibi Giresunspor'un konuğu oldu.

Mücadele'nin 51. dakikasında Sarı-Lacivertliler'de şok bir sakatlık yaşandı. Golcü oyuncu Serdar Dursun, Giresunspor savunmacısı Zeki Yavru ile girdiği ikili mücadele sonrası yüzüne darbe aldı.

Yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Dursun, oyuna devam edemeyerek yerini Berisha'ya bıraktı.

Serdar Dursun'un yaşadığı bu sakatlık sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.