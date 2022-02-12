Kanarya çıkış arıyor! İşte Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Kritik maçta Zorbay Küçük görev yapacak... Ligde oynadığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, hafta içinde Yukatel Kayserispor'a son dakika golüyle yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na dramatik şekilde veda etmişti. Lider Trabzonspor'dan 20 puan fark yiyen ve şampiyonluk ümidi kalmayan Kanarya için artık tek hedef ligi ilk 4'te bitirip Avrupa kupalarına katılmak.



MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR - Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behic, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut Nayir

FENERBAHÇE - Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sosa, Zajc, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Serdar



KADIKÖY'DE F.BAHÇE 2-1'LE GÜLMÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal hafta boyunca gol çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuları terapiye aldı. Hedef; GZT Giresunspor'u yenerek kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Ev sahibi GZT Giresunspor'da da parola 3 puan. Ligde oynadığı son 4 maçından 3'ünü kaybeden ve sadece bir beraberlik alabilen Çotanaklar, Fenerbahçe'yi devirerek alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı- lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.



Ferdi Kadıoğlu Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli oyuncu bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.



Kanarya hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'deki antrenmanda oyuncular çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlanan antrenmanın ardından kafile özel uçakla Giresun'a gitti.

MESUT YİNE YOK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, Giresun'a götürülmedi. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo kadroda yer almadı. Yukatel Kayserispor ile oynanan kupa maçında bileğine çok sert bir darbe alan Ozan Tufan da riske edilmeyerek İstanbul'da bırakıldı. Giresunspor'da da sakatlığı bulunan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, forma giyemeyecek.



Fenerbahçe kafilesi Giresun'da yapılan karşılama ile moral buldu. İstanbul'dan özel uçakla kente gelen takımı, Ordu- Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör İsmail Kartal ile kaleci Altay'a çiçek veren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.