Fenerbahçe'nin gündemine gelen Adnan Januzaj kimdir? Januzaj kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor? (FB spor haberi)

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Adnan Januzaj'ıaldı. Daha önce Manchester United ve Dortmund formalarını da giyen Real Sociedad'ın 27 yaşındaki oyuncusu Januzaj'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçti. Peki, Adnan Januzaj kimdir?

ADNAN JANUZAJ KİMDİR?

Januzaj, Kosovalı-Arnavut bir anne babanın çocuğu olarak Brüksel'de dünyaya geldi. 10 yaşındayken Belçika ekibi RSC Anderlecht'in altyapısında futbol oynamaya başladı. Mart 2011'de Brüksel'de düzenlenen seçmelerde İngiliz ekibi Manchester United'ı etkiledi ve 575.000 € karşılığında bu takıma transfer oldu.

2012-13 sezonunda, 18 yaşında olmasına rağmen United'ın U-21 takımında forma giymeye başladı. İlk grup maçlarında fazla forma şansı bulmasa da Elit Grup'ta oynadıkları 14 maçta da forma giydi. Finale çıkan United'ın Tottenham ile oynadığı final maçında 90 dakika forma giydi. Maçı 3-2 kazanan United, İngiltere U-21 Ligi şampiyonu oldu. Sezon sonunda en iyi rezerv takımı oyuncusu ödülünü kazandı. 2013-14 sezonunda da U-21 takımında zaman zaman forma giymeye devam etti.

Real Sociedad takımında forvet mevkinde forma giyen Adnan Januzaj, 05 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 75 kilo olan Adnan Januzaj, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 12 maça çıkan Adnan Januzaj, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Adnan Januzaj, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır.

2012-2013



2012-13 sezonunun sonlarında teknik direktör Sir Alex Ferguson tarafından A takıma alındı ve 44 numaralı formayı aldı. 19 Mayıs 2013'te West Bromwich Albion ile oynanan sezonun son maçında kariyerinin son maçına çıkan Ferguson tarafından ilk kez kadroya alındı ancak forma şansı bulamadı.

2013-2014



2013-14 sezonunun başında United ile hazırlık maçlarına çıktı. İyi bir performans gösteren futbolcu, bir gol kaydetti. 9 Ağustos 2013'te takım kaptanı Rio Ferdinand'ın United'daki 10. senesi için Sevilla FC ile oynanan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıktı ve United'ın tek golünün asistini yaptı.

11 Ağustos 2013'te Wigan Athletic ile oynanan FA Community Shield mücadelesinde, teknik direktör David Moyes tarafından kadroya alınan futbolcu, 83. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna girerek ilk kez Manchester United forması giymiş oldu. Manchester United maçı 2-0 kazanırken, Januzaj da A takım kariyerinin ilk kupasına kavuştu. 14 Eylül 2013'te Crystal Palace karşısında son 25 dakika oynayarak ilk Premier League maçına çıktı. 5 Ekim 2013'te Sunderland karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, takımı 1-0 yenik durumdayken attığı iki golle maçı kazanmalarını sağladı. Bu goller Januzaj'ın ilk Premier Lig golleri oldu. Bu performansıyla maçın en iyi futbolcusu seçildi.

19 Ekim 2013 tarihinde, United ile sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Belçika doğumlu Januzaj'nin, babası Türk, annesi Kosovalı, ve farklı ülkelerdeki akrabalık bağlarından dolayı Türkiye, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Belçika için forma giyebilir.