Fenerbahçe Başakşehir maçında Ali Koç'a büyük tepki! "Yönetim istifa"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'le karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 61. dakikada Başakşehir'in 1-0 öne geçmesinin ardından yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli tribünler, Berkay Özcan'ın golü sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla inledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin..." şeklinde sloganlar atarak yönetimi protesto etti.

Fenerbahçe'de taraftarlar bu sezon daha önce de kötü sonuçlar nedeniyle yönetime tepki göstermişti.