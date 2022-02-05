Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başakşehir maçında Ali Koç'a büyük tepki! "Yönetim istifa"

Fenerbahçe Başakşehir maçında Ali Koç'a büyük tepki! "Yönetim istifa"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, sarı-lacivertli taraftarlar maçın ikinci yarısında Ali Koç yönetimini protesto etti. Kadıköy'de tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla inledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 21:05
Fenerbahçe Başakşehir maçında Ali Koç'a büyük tepki! "Yönetim istifa"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'le karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 61. dakikada Başakşehir'in 1-0 öne geçmesinin ardından yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli tribünler, Berkay Özcan'ın golü sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla inledi.

Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin..." şeklinde sloganlar atarak yönetimi protesto etti.

Fenerbahçe'de taraftarlar bu sezon daha önce de kötü sonuçlar nedeniyle yönetime tepki göstermişti.

F.Bahçe Kadıköy'de Başakşehir'e teslim! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yi yıktığı maçta dikkat çeken detay! Eski hocalarına karşı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu iyi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor