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Fenerbahçe - Başakşehir: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla İsmail Kartal yönetimindeki dörüncü maçında ilk yenilgisini aldı. Berkay Özcan'ın golüyle üç puana uzanan Başakşehir ise ligde 4 maç sonra galip geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 20:57
Fenerbahçe - Başakşehir: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 1-0'lık skorla galip tamamladı.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

İSMAİL KARTAL'LA İLK YENİLGİ!

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 3 maç sonra kaybederken, İsmail Kartal yönetiminde de ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'la çıktığı ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 de galibiyet elde etmişti.

BELÖZOĞLU, F.BAHÇE'YE KARŞI İLK MAÇINDA GALİP!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu, hocalık kariyerinde ilk kez rakip olarak karşılatığı Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı.

Başakşehir, aldığı bu üç puanla ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 37 puanda kalırken, Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

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