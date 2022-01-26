TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin soluna yeni aday! Arthur Masuaku...

Bunun üzerine Fenerbahçeli idareciler, Londra'ya giderek West Ham kulübüyle de masaya oturacak. Masuaku'nun West Ham ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 5 milyon euro. Kanarya satın alma opsiyonuyla birlikte tecrübeli sol beki kiralık olarak renklerine katmak için uğraşıyor.

KONAN'I DA KOVALIYOR

Fenerbahçe sol bek transferinde birçok isimle görüşme halinde. Güçlü adaylardan biri de Ghislain Konan. Reims forması giyen Fildişili yıldız için sarı-lacivertli idareciler Fransız temsilcisiyle görüşmelere devam ediyor. 6 milyon euro'luk çıkış bedelini yüksek bulan Fenerbahçe rakamı düşürmek için çabalıyor.