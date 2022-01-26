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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin soluna yeni aday! Arthur Masuaku...

Filip Novak'ın sakatlanmasıyla birlikte acil olarak sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham da forma giyen Arthur Masuaku'nun peşine düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin soluna yeni aday! Arthur Masuaku...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal sol beke mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söylemişti. Kanarya'nın gündemine giren son isim West Ham United forması giyen Arthur Masuaku oldu. Kongolu futbolcu ile ön görüşmeler yapıldı. 28 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak yaklaştığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin soluna yeni aday! Arthur Masuaku...

Bunun üzerine Fenerbahçeli idareciler, Londra'ya giderek West Ham kulübüyle de masaya oturacak. Masuaku'nun West Ham ile 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 5 milyon euro. Kanarya satın alma opsiyonuyla birlikte tecrübeli sol beki kiralık olarak renklerine katmak için uğraşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin soluna yeni aday! Arthur Masuaku...

KONAN'I DA KOVALIYOR
Fenerbahçe sol bek transferinde birçok isimle görüşme halinde. Güçlü adaylardan biri de Ghislain Konan. Reims forması giyen Fildişili yıldız için sarı-lacivertli idareciler Fransız temsilcisiyle görüşmelere devam ediyor. 6 milyon euro'luk çıkış bedelini yüksek bulan Fenerbahçe rakamı düşürmek için çabalıyor.

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