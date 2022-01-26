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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu İngiltere yolcusu! İşte o kulüp...

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalsa da Ferdi Kadıoğlu sergilediği futbolla sarı-lacivertlilerim parşayan yıldızı olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den sürpriz bir talip çıkarken, menajeri de görüşmelerde bulunmak üzere Ada'ya uçtu. İşte o kulüp ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu İngiltere yolcusu! İşte o kulüp...

Fenerbahçe'nin Türk Milli Takımı'nı seçen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri, Nottingham Forrest'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti... Takvim'in derlediği habere göre Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan Hollandalı menajer daha sonra Ferdi'yi bilgilendirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu İngiltere yolcusu! İşte o kulüp...

Ancak Ferdi'nin Championship'e değil Premier Lig'e gitmeyi tercih ettiği, menajerinin serbest oyuncu statüsünde herhangi bir takımla görüşme yetkisi olmasına rağmen Premier Lig'den bir talep gelmedi. Ferdi ve menajerinin Mart ayına kadar teklifleri değerlendireceği beklediği teklif gelmezse Fenerbahçe ile görüşmelerin yeniden başlayacağı, Fenerli yöneticilerinde Ferdi'nin menajerinin temaslarını yakın takibe aldığı gelen haberler arasında.

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