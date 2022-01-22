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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Danilo

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Bu doğrultuda sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kanarya, Ajax'ın golcüsü Danilo'ya kancayı taktı. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Danilo

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Danilo için düğmeye bastı. Sezon sonunda Hollanda ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Danilo için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis bedeli teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Danilo

Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeri ile temas halinde olduğu birkaç gün içinde Ajax ile de görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ceza sahası içinde son derece etkili bir isim olan ancak Ajax'ta yedek kalan Danilo'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bunu menajerine ilettiği de gelen haberler arasında.


Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Danilo

Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Danilo için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Ajax altyapısında yetişen Danilo geçtiğimiz sezon Twente'de oynamıştı. 22 yaşındaki Danilo 1.74 boyunda. Ceza sahası içinde bitiriciliği ve çabukluğu ile birlikte top tekniği ile dikkat çekiyor.

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