Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Danilo

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Danilo için düğmeye bastı. Sezon sonunda Hollanda ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Danilo için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis bedeli teklifinde bulunacağı öğrenildi.





Sarı-Lacivertli kurmayların oyuncunun menajeri ile temas halinde olduğu birkaç gün içinde Ajax ile de görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ceza sahası içinde son derece etkili bir isim olan ancak Ajax'ta yedek kalan Danilo'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bunu menajerine ilettiği de gelen haberler arasında.





