FENERBAHÇE HABERLERİ | Serhat Akın'dan flaş paylaşım! Joachim Löw'ün habercisi mi?

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını kulübün resmi hesabından önce eski futbolcu Serhat Akın'ın açıklaması dikkat çekti. Almanya doğumlu olan ve Joachim Löw'e yakınlığıyla bilinen eski milli futbolcu, kulüpten bir saat önce "Hadi Pereira gitti hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Serhat'ın, bu paylaşımı kulüpten önce yapması akıllara, "Acaba Fenerbahçe Löw ile mi anlaştı?" sorusunu getirdi. Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe için Löw ile konuştuğunu ve Alman teknik adamın kendisine "İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti.

Hadi Pereira gitti hayırlı olsun 💛💙 — Serhat Akin (@serhatakin81) December 20, 2021