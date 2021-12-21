FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç’la ‘hüsran'a abone (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda kupa kazanamadı. Bu sezon da ligde ilk 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nden grup aşamasında elendi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kanarya, Ali Koç döneminde çıktığı 14 derbinin sadece 2'sini kazanabildi (8B/4M).



G.Saray (20 yıl), Beşiktaş (15 yıl), Trabzon'a (23 yıl) karşı iç saha yenilmezlikleri bitti. * Koç, 4 yılda 5 teknik direktör değiştirdi; olmadı! (Cocu, Yanal, Bulut, Belözoğlu, Pereira). * 61 oyuncu (9'u bu sezon) transferi gerçekleştirdi, istenen takımı bir türlü kuramadı. * Fenerbahçe, Koç'un başkanlığında 160 maçta 76 galibiyet aldı (2 maçın 1'inde puan kaybetti).



KONGRE İÇİN İMZA ÇAĞRISI

Eyüp Fenerbahçeliler Derneği, başkan Ali Koç'u istifa etmeye davet etti. Yazılı açıklamada, Ali Koç'un verdiği sözleri tutamadığı ve şampiyonluk ümitlerinin bu sezon da tükendiği hatırlatılarak, "Ayrılık da sevdaya dahildir. Fenerbahçe için gerekeni yapmanızı öneririz. Değerli kongre üyelerimizi olağanüstü genel kurul için imzaya davet ediyoruz" denildi.