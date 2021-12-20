Penaltı tartışması!

Dakikalar 12'yi gösterirken tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Rossi ile Larin hava topuna çıktı. Meşin yuvarlak Larin'in koluna değdi, hakem Fırat Aydınus direkt penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular, bilinçi olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. VAR odasıyla kısa bir görüşme yapan Aydınus kararının arkasında durdu ve penaltıya hükmetti. Bu karar sosyal medyada çok eleştirildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, Larin'in topu bile görmediği eleştirisini yaparken, bazı Fenerbahçeli taraftarlar da penaltı kararının ağır olduğu yorumlarnı yaptılar.