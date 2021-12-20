Fenerbahçe'de işler tersine döndü! Aziz Yıldırım ve Ali Koç...

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Aziz Yıldırım döneminin ardından göreve gelen başkan Ali Koç , Phillip Cocu ile sözleşme imzalanırken "Görev sürem boyunca çalışacağımız tek teknik adam olmasını temenni ediyorum" demişti. Ancak yaşananlar bu sözlerin tam tersi oldu.

Aziz Yıldırım, 2006-2007 sezonundan itibaren sırasıyla şu isimlerle çalıştı;

2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin başına getirilen Alman çalıştırıcı Christoph Daum ile birlikte Fenerbahçe'de istikrar dönemi başladı. Alman teknik adam ile üst üste 3 yıl çalışan Aziz Yıldırım, daha sonra göreve gelen tüm teknik adamlarla en az bir sezonu tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, Denizli'nin ardından 2001-2002 sezonunun devre arasında Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Lorant ile sezonu ikinci sırada tamamladı. Lorant'ın kaderi yerine geldiği Denizli gibi olurken, Alman çalıştırıcı 2002-2003 sezonunun 16. haftasından sonra Fenerbahçe'den ayrıldı. Lorant'ın ardından Fenerbahçe sezonu antrenörü Oğuz Çetin ve onun da ayrılmasından sonra altyapı sorumlusu Tamer Güney ile tamamlayıp, 6. oldu.

Löw'ün ayrılmasının ardından Rıdvan Dilmen takımın başına geçti ancak kısa sürede istifa etti. Daha sonra sezon İtalyan Zdenek Zeman ve Turhan Sofuoğlu ile tamamlandı.

ALİ KOÇ'LA İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİ

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından göreve gelen başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile yolları ayırmış ve Hollanda Ligi şampiyonu Phillip Cocu'yu takımın başına geçirmişti.

"Gönlümden geçen, arzum, dileğim, başkan olduğum müddetçe, umarım bir dönemden fazla olur, İlk ve son teknik direktör anlaşmamız olur. Bunun için de bizden beklentiyi biliyoruz."

Bunlar Ali Koç'un, Cocu'nun imza töreninde söylediği sözlerdi. Ancak Hollandalı teknik adam takımın başında yalnızca 10 hafta kalabildi.

Koç, daha sonra takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman'ı getirdi.

ERSUN YANAL SÖZÜNDEN DÖNDÜ

Fenerbahçe taraftarı, takımın başına Ersun Yanal'ın geçmesi için tezahüratlar yaparken başkan Ali Koç, "Ben olduğum sürece Ersun Yanal kulübe giremez" demişti. Ancak 2018-19 sezonunun devre arası yaklaşırken, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik adam olan Ersun Yanal, yeniden göreve geldi.

Yaklaşık 1 buçuk sezon görev yapan Yanal, istifa etti ve koltuk araya pandemi döneminin de girmesiyle 3 ay boş kaldı.

Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile anlaşan yönetim, yeni sezona ise Erol Bulut ile başladı. Ancak Bulut da sezonu tamamlayamadan yerini sportif direktör Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Genç teknik adamla şampiyonluğa oldukça yaklaşan Fenerbahçe, sezonu 3. tamamladı ve Belözoğlu ile de yolları ayırdı.

BIELSA SEVİYESİ

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken başkan Ali Koç, "Bielsa olmasa bile onun seviyesinde biri olacak" demişti. Ancak daha sonra sürpriz bir şekilde Vitor Pereira takımın başına getirildi.

2021-22 sezonunun 17. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira dönemi de sona erdi. Başkan Ali Koç'un takımın başına kimi getireceği merakla beklenirken bu Koç'un 3 buçuk senede çalıştığı 8. teknik adam olacak.