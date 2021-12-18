Beşiktaş Vodafone Fenerbahçe'yi ağırlıyor! (Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor.

A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek. Karşılaşma iki kulübün de Youtube kanallarında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak. Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak.

BEŞİKTAŞ VODAFONE-FENERBAHÇE DERBİSİ 11'LERİ

Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana Santos, Arzu, Yağmur

Fenerbahçe: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya