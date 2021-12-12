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İtalyanlardan flaş Vedat Muriqi sözleri! "Fenerbahçe..."

Fenerbahçe'den Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro bedelle transfer olan Vedat Muriqi, adeta istenmeyen adam ilan edildi. İtalyan basını, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ocak ayında Muriqi ile kesin olarak yolların ayrılmasını istediğini yazdı. İşte Fenerbahçe'yi sevindiren haberin detayları... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 09:45
İtalyanlardan flaş Vedat Muriqi sözleri! "Fenerbahçe..."

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya kariyerinde beklentilerin altında kaldı. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriqi, yeniden Kadıköy'e dönebilir.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ocak ayında takıma bir stoper ve golcü takviyesi yapmak isteyen Sarri, kadroda yer açılması adına Vedat Muriqi'yi göndermek istiyor. Sarri'ye göre Muriqi, Lazio seviyesinde değil...

İtalyanlardan flaş Vedat Muriqi sözleri! "Fenerbahçe..."

"OLMAZSA OLMAZI MURIQI'Yİ SATMAK"

"Lazio için ocak ayının olmazsa olmazı Vedat Muriqi'yi satmak. Fenerbahçe'nin beğendiği ve temasa geçtiği Muriqi'yi gönderdikten sonra, yeni bir forvet için çalışmalara başlanabilecek.

Ciro Immobile bu yıl sakatlık konusunda sıkıntı yaşıyor ve yedek kulübesinde onun seviyesinde birisi yok. En azından Muriqi bu seviyede olmadığını kanıtladı."

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