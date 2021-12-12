İtalyanlardan flaş Vedat Muriqi sözleri! "Fenerbahçe..."

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya kariyerinde beklentilerin altında kaldı. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriqi, yeniden Kadıköy'e dönebilir.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre ocak ayında takıma bir stoper ve golcü takviyesi yapmak isteyen Sarri, kadroda yer açılması adına Vedat Muriqi'yi göndermek istiyor. Sarri'ye göre Muriqi, Lazio seviyesinde değil...