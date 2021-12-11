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Bakambu yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Cedric Bakambu transferinde rakipleri artıyor... Beijing Gouan'dan ayrıldığını açıklayan ve yeni adresi merak konusu olan 30 yaşındaki golcü, Avrupa ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kongolu santrfor için 7 kulübün devrede olduğu iddia edildi. İşte o takımlar ve flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:14
Bakambu yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Cedric Bakambu kış transfer döneminin en ilgi çeken oyuncularından biri haline geldi. Çin Ligi ekibi Beijing Gouan ile yollarını ayırdığını açıklayan 30 yaşındaki golcü, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Bakambu yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

7 TAKIM PEŞİNDE!
Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması transferde Avrupa takımlarının iştahını kabartıyor. Africatopsports'un haberine göre; Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia, Real Betis, Galatasaray ve Fenerbahçe Bakambu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Bakambu yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bakambu'nun eski kulübü Villarreal'in, Kongolu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için yıllık 2.5 milyon euro'luk maaş ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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