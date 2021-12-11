Bakambu yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Cedric Bakambu kış transfer döneminin en ilgi çeken oyuncularından biri haline geldi. Çin Ligi ekibi Beijing Gouan ile yollarını ayırdığını açıklayan 30 yaşındaki golcü, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
7 TAKIM PEŞİNDE!
Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması transferde Avrupa takımlarının iştahını kabartıyor. Africatopsports'un haberine göre; Barcelona, Sevilla, Villarreal, Valencia, Real Betis, Galatasaray ve Fenerbahçe Bakambu'yu kadrosuna katmak istiyor.
Bakambu'nun eski kulübü Villarreal'in, Kongolu futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için yıllık 2.5 milyon euro'luk maaş ödemeye hazır olduğu kaydedildi.