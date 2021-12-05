Serdar Dursun Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 13. dakikada Berisha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da Kanarya yine etkili oyununu sürdürdü. 70., 79. ve 90. dakikalarda Serdar Dursun'un attığı golle skoru belirledi

SERDAR TARİHE GEÇTİ

Serdar Dursun, 20 dakikada attığı 3 golle Fenerbahçe tarihinde en hızlı hat-trick yapan isim olarak tarihe geçti.

2017'DEN SONRA BİR İLK

Serdar Dursun, 2017'de oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında oyuna sonradan girip hat-trick yapan Soldado'nun ardıdan bu başarıya ulaşan ilk isim oldu.