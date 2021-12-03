Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Son dakika spor haberi: Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de ocak ayında köklü değişiklikler yapılacak. İnce hesaplar yapan yönetim, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle Süper Lig'deki zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, dev operasyon için düğmeye bastı. Buna göre 4 transferle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Kanarya, bonservis geliri getirecek 2 yıldızla yollarını ayırabilir. İşte gündem yaratan transfer operasyonunun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 10:27
Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor ile puan farkı iyice açılan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA
İnce hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Sarı lacivertliler, gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig'de yeniden zirve yarışında iddalı duruma gelmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

4 TRANSFER YAPILACAK!
Hürriyet'in haberine göre; Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken, bu noktada çalışmalarına başlayacak.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Başkan Ali Koç ve yönetimi, direkt katkı sağlayacak bir golcü, yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

VEDAT MURIQI ISRARI
Berisha ve Serdar Dursun'dan bir türlü istediği verimi alamayan yönetim, ocak ayında golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu noktada Kanarya'nın santrfor listesinin ilk sırasında Kosovalı yıldız Vedat Muriqi bulunuyor.

Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

PELKAS VE SZALAI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir. İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Pelkas ve Szalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DİĞER
Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Sibel Can'dan yılbaşı rekoru! Konser ücreti dudak uçuklatan ünlüler arasında Sibel Can çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşıdı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor