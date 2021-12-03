Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor ile puan farkı iyice açılan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.
Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor ile puan farkı iyice açılan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.
KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER KAPIDA
İnce hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig'de yeniden zirve yarışında iddalı duruma gelmeyi hedefliyor.
4 TRANSFER YAPILACAK!
Hürriyet'in haberine göre; Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken, bu noktada çalışmalarına başlayacak.
Başkan Ali Koç ve yönetimi, direkt katkı sağlayacak bir golcü, yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.
VEDAT MURIQI ISRARI
Berisha ve Serdar Dursun'dan bir türlü istediği verimi alamayan yönetim, ocak ayında golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu noktada Kanarya'nın santrfor listesinin ilk sırasında Kosovalı yıldız Vedat Muriqi bulunuyor.
PELKAS VE SZALAI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir. İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Pelkas ve Szalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.