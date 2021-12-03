Fenerbahçe'de dev operasyon! 4 transfer 2 ayrılık

4 TRANSFER YAPILACAK! Hürriyet'in haberine göre; Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken, bu noktada çalışmalarına başlayacak.

Başkan Ali Koç ve yönetimi, direkt katkı sağlayacak bir golcü, yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.