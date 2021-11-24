Haberler Fenerbahçe Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçeli futbolcular, Yunan başkan Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili sözlerini unutmadı. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:12
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

BAŞKAN MARINAKIS PRİM SÖZÜ VERDİ

Bu arada Olympiakos Başkanı Marinakis futbolcularına Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü verdi.

Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Sabah'ın haberine göre; Yunan liginde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" demişti.

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