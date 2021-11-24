Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.
Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.
Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.