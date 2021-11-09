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Fenerbahçe haberleri | Michael Frey Salah'ı geçti!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Frey, sezon başında bonservisi ile beraber Royal Antwerp'e gönderilmişti. Frey, bu sezon gol yollarında oldukça etkili olurken, Avrupa'nın önde gelen golcülerini de solladı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 11:03
Fenerbahçe haberleri | Michael Frey Salah'ı geçti!

Kiralandığı Waasland-Beveren'de gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e 2 milyon euro'ya Royal Antwerp'in yolunu Michael Frey, bu kulüpte gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi golcülerine kafa tutuyor.

Sezona çok hızlı başlayan ancak ardından geçirdiği sakatlıkla 2 maç kaçıran ve geri dönüşünde bir süre formunu bulmakta zorluk çeken Michi Frey, Belçika Ligi'nde oynadığı maçları neredeyse boş geçmedi. 27 yaşındaki İsviçreli golcü, oynadığı 14 maçın 10'unda fileleri havalandırmayı başardı.

Frey, bu sezon Standard Liege'e 5 gol attığı maçla parlarken Anderlech, Gent, Genk gibi Belçika Ligi'nin önemli takımlarıan da gol atmayı başardı. Frey, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 14 gol ve 2 asistle takımının da en önemli silahı oldu.



Michael Frey, gösterdiği performansla Avrupa'nın da en etkili 4. golcüsü oldu. Frey, toplam 16 gol etki ederken birçok önemli yıldızı da geride bıraktı. İşte Avrupa'nın gole en çok katkı sağlayan 5 oyuncusu;

5 - MUHAMMED SALAH - LIVERPOOL
10 GOL - 6 ASİST

4 - MICHAEL FREY - ROYAL ANTWERP
14 GOL - 2 ASİST

3 - KARIM BENZEMA - REAL MADRID
10 GOL - 7 ASİST

2 - ARTHUR CABRAL - FC BASEL
13 GOL - 4 ASİST

1 - DENİZ UNDAV - UNION SG
10 GOL - 8 ASİST

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