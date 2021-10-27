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İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a mağlup olurken, gelecek maçlarda da sıkıntı yaşayabilir. Son 2 maçından puan çıkaramayan ve düşüşe geçen Fenerbahçe, 1 ay içerisinde tam 5 kez deplasmanda maça çıkacak. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

Yaşadığı kayıplarla puan cetvelinde iki haftada 5. sıraya gerileyen F.Bahçe zor bir döneme giriyor. Yaklaşık 1 ayda Süper Lig ve Avrupa'da 6 maça çıkarken bunların sadece birini evinde oynayacak.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

Trabzonspor yenilgisi ile liderliği kaybeden, Avrupa'da Antwerp ile berabere kalıp Kadıköy'de ilk yenilgisini Alanya'dan alan Kanarya'nın taraftara vedası protestolu olmuştu.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ GALATASARAY

Cumartesi günü Konya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, dönüşünde Antwerp ile Belçika'da oynayacak. 12. haftada Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Pereira ve öğrencileri, sonrasındaki 3 maçta dış sahada ter dökecek.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

Sabah'ın haberine göre, milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

İŞTE O MAÇLAR:

30 Ekim: Konyaspor (D)
4 Kasım: Antwerp (D)
7 Kasım: Kayserispor
21 Kasım: Galatasaray (D)
25 Kasım: Olympiakos (D)
29 Kasım: Göztepe (D)

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