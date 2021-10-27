İşte Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 1 ay içinde...

Sabah'ın haberine göre, milli ara dönüşü 21 Kasım'da Galatasaray'la Seyrantepe'de mücadele edecek olan takım, 4 gün sonra Olympiakos'la Yunanistan'da bu maçtan 4 gün sonra da Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.