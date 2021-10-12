FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Jean Phillippe Gbamin ve Ryan Sessegnon... (FB spor haberi)

F.Bahçe Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in scoutları teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ve Everton'da forma giyen iki yıldızı listesine ekledi. Kanarya iki isimde kararlı...





YÖNETİM OCAK AYINI BEKLİYOR



Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Everton forması giyen 26 yaşındaki ön libero Jean Phillippe Gbamin ve Tottenham'da oynayan sol kanat Ryan Sessegnon için Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.



