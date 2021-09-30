FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten flaş sözler! "Vücut dilinden mutsuzluk akıyor"

Berisha'nın da Samatta'dan üstün yanının olduğunu sanmıyorum. Ben Gustavo'cu değilim ama üçlü savunma ile oynuyorsan ondan vazgeçmek de olmaz. Bazı maçlarda dozajı kaçırıp, vazifesi olmayan işlere de giriyor. Yanındaki yardımcı figür o anda önemli rol üstleniyor. Gustavo patronluk yapacaksa,onunla oynayan çok dinamik olmalı. Mesela bugün onu Zajc ile oynat, ne demek istediğimi anlarsın. Zira verim alamazsın. Orta sahada kırılgan oyuncuya yer yok. Savaşan,koşan oyuncu lazım. Oyun aklı olan, iki kişilik düşünen topçu lazım.

Neden son maçlarda en çok katkıyı sağlayanlardan biri hep Mert Hakan oluyor? Bu yapıda, bu sistemde gereken bu çünkü… Geçen sezonun formda ve gözde oyuncusu Pelkas'ın vücut dilinden mutsuzluk akıyor. Sakatlıktan dönüşü pek iyi olmadı. Derdini ben bilemem ama erken müdahale etmekte fayda var.