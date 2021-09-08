Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig 'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, sonraki bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.