Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın liderliğinde çalışan Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan isimlerle alakalı da bir açıklama geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 16:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarındaki oyuncular katılmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda pas organizasyonları üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, sonraki bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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