Son dakika transfer haberleri | Önder Özen Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mergim Berisha ve Max Meyer'i yorumladı

Fenerbahçe'nin Mergim Berisha ve Max Meyer transferlerini NTV yorumcusu Önder Özen değerlendirdi. İşte Önder Özen'in yorumları;

"Mergim Berisha, benim için sürpriz transfer. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde "Enteresan oyuncu" dediğimiz bir isim. Makine düzeninde oynayan bir Salzburg'dan bahsediyoruz. Pozisyona girdi, pozisyonlar yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde altın, gümüş, bronz kadrolara girememiş oyuncular arasında en dikkat çeken isim. Avusturya Ligi'nde neler oluyor bilmiyoruz. Ancak Salzburg hep en iyi teknik adamları seçer. Olmamış ama potansiyeli olan isimleri seçerler. Organiza bir takımdırlar. O organize takım içinde Berisha'ya bayılmıştım. Ligde nedir bilmem. Berisha, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı gibi oynarsa, Fenerbahçe'ye ciddi katkılar verir. Yaşı da çok uygun. Sanırım bonservisiyle geldi, yatırım değeri taşıyabilir.

"MAX MEYER'İ BEĞENİRİM"

Almanya Ligi'ni bir sene yorumladım. Max Meyer'in maçları bana çok geldi. Beğendiğim bir oyuncu. İyi pasördür. Max Meyer iyi pozisyon alır, iyi bir eğitimi vardır. Performansını merak ediyorum. Ozan Tufan'ın gidişinden sonra Fenerbahçe'nin nicelik olarak bir isme ihtiyacı vardır. Oraya doğru bir takviye gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda da isim olarak marka oyuncular, dünya yıldızı oyuncular geldi. Galatasaray iki Rumen oyuncu aldı, Olimpiu Morutan'a bayıldım. Kaliteli bir oyuncu ve genç. Alexandru Cicaldau genç. Mergim Berisha genç, Valentin Rosier genç, Miguel Crespo genç. Miralem Pjanic iyi bir yaşta. Bu sefer enkazlar, eski büyük isimler değil, ligde fark yaratabilecek oyuncular geldi. Trabzonspor'un aldıkları da var. Umarım bu transferler bir başlangıcın işaret fişeğidir.