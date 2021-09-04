Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil o isimlerle özel görüştü! "Her ihtiyacınız için bana gelin" (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken, Max Meyer ve Mergim Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcuyu yeni takım arkadaşlarına tanıttı. Portekizli teknik adam, üç futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi.

YABANCILIK ÇEKMEYECEKSİNİZ



Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre; tecrübeli oyuncu, "Hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz. Ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum" dedi.

SİNAN GÜMÜŞ TARİHE KARIŞTI



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, hiçbir takıma gitmiyor. Kendisine hem Almanya hem Türkiye'de takım bulunmasına rağmen teklifleri reddeden Sinan, yönetime ayrılmayacağını bildirdi. Tecrübeli oyuncu, bu kararına rağmen kesinlikle A Takım ile antrenmanlara alınmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kendisi için belirlenen program doğrultusunda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Başkan Ali Koç'un, Sinan ile ilgili, "Sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında.

CAULKER KAYSERİ, CANER RİZE'YE



Fenerbahçe'de son 2 yolcu Steven Caulker ve Caner Erkin... Sarı-lacivertliler dün resmi siteden yapılan açıklamada iki oyuncunun transferleri için görüşmelerin devam ettiğini resmen duyurdu. Caulker için Kayserispor ile Fenerbahçe anlaştı. Ancak oyuncuyla Kayserispor'un görüşmeleri devam ediyor. Caner Erkin ise henüz Çaykur Rizespor ile anlaşma noktasına gelmedi.