Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertliler, PSG'de kadroda düşünülmeyen Rafinha için devreye girdiği iddia edilmişti ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan gazeteci, Kanarya'daki flaş Rafinha gelişmesini duyurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 13:24 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 13:24
Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerin, transfer enflasyonunun yaşandığı PSG'de kadroda düşünülmeyen Rafinha ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Transferde adı sıkça anılan Rafinha için bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan gazeteci, Kanarya'daki flaş Rafinha gelişmesini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; "Fenerbahçe ile Rafinha arasında hiçbir transfer görüşmesi yok. Oyuncu, PSG'de kalma kararı aldı." bilgisini aktardı.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

PSG'DE TUTUNAMADI

Önceki yıl, Barcelona'dan 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Rafinha; PSG ile 35 maça çıkarken gol atamamış, 7 kez asist yapmıştı. Takımın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Rafinha'yı elden çıkarma niyetinde.

Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Rafinha, PSG'ye gelmeden önce; 2014-15 sezonunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

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