Son dakika spor haberi: Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Rafinha... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e iyi bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sarı lacivertlilerin, transfer enflasyonunun yaşandığı PSG'de kadroda düşünülmeyen Rafinha ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Transferde adı sıkça anılan Rafinha için bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan gazeteci, Kanarya'daki flaş Rafinha gelişmesini duyurdu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; "Fenerbahçe ile Rafinha arasında hiçbir transfer görüşmesi yok. Oyuncu, PSG'de kalma kararı aldı." bilgisini aktardı.
PSG'DE TUTUNAMADI
Önceki yıl, Barcelona'dan 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Rafinha; PSG ile 35 maça çıkarken gol atamamış, 7 kez asist yapmıştı. Takımın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Rafinha'yı elden çıkarma niyetinde.
Rafinha, PSG'ye gelmeden önce; 2014-15 sezonunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.