Altay Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe , Süper Lig'in 3. haftasında İzmir'de, Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki gollerini 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 55. dakikada Enner Valencia kaydetti.

F.BAHÇE SERİ YAKALADI

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kazanarak seri yakaladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 9'a çıkarttı ve ligde 2. sırada yer aldı. Altay ise 6 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Kadıköy'de Sivasspor'u ağırlayacak. Altay ise Konyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.