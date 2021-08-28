Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha! Hedef Mouctar Diakhaby

Yaz transfer sezonununda sessiz ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza bastı.

Sarı lacivertlilerin transfer konusunda fırsat isimleri yakalamaya çalıştığı bilinirken, La Liga ekibi Valencia'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız stoper Mouctar Diakhaby'e kanca attığı ifade edildi.

FRANSIZLAR YAZDI

Footmercato'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yetkililer, Mouctar Diakhaby transferi için Valencia kulübünden bilgi aldı.

Öte yandan Mouctar Diakhaby'e Fenerbahçe ile beraber Newcastle United ve Leicester City de ilgi duyuyor.