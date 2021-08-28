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Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha! Hedef Mouctar Diakhaby

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda Güney Koreli Kim Min Jae ile savunmaya takviye yaparken, Fransız basınından sürpriz bir iddia daha geldi. Footmercato'da yer alan habere göre Kanarya, La Liga ekibi Valencia'da fazla forma şansı bulamayan Mouctar Diakhaby'e ilgi duyuyor ve oyuncu hakkında bilgi aldı. İşte detaylar... | FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:45
Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha! Hedef Mouctar Diakhaby

Yaz transfer sezonununda sessiz ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza bastı.

Sarı lacivertlilerin transfer konusunda fırsat isimleri yakalamaya çalıştığı bilinirken, La Liga ekibi Valencia'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız stoper Mouctar Diakhaby'e kanca attığı ifade edildi.

FRANSIZLAR YAZDI
Footmercato'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yetkililer, Mouctar Diakhaby transferi için Valencia kulübünden bilgi aldı.

Öte yandan Mouctar Diakhaby'e Fenerbahçe ile beraber Newcastle United ve Leicester City de ilgi duyuyor.

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