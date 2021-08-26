Helsinki Fenerbahçe : 2-5 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Helsinki'yi eleyerek gruplara kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu skorun avantajıyla Finlandiya'da rakibinin karşısına çıktı.

Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın 3 golle yıldızlaştığı maçta Helsinki'yi 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 4. golünü 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şanlıtürk atarken 5. golde Peltola kendi ağlarını havalandırdı.

Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini ise Roope Riski ve Ruki Riski kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos Cuma günü saat 13.00'te çekilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakikada Nazım'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Valencia'nın içeriye girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.



11. dakikada Nazım'ın çizgiden çevirdiği topu alan Valencia'nın ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1



14. dakikada Osayi-Samue'in verdiği pasta savunmadan seken topu alan Valencia ceza sahası dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



27. dakikada Murillo'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Roope Riski'nin dönerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2



52. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ceza sahasına ortasında Valencia ön direkte altıpasın içinden topukla topu ağlara gönderdi. 1-3



57. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mert Hakan'ın şutu yandan dışarı çıktı.



88. dakikada sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Sol kanattan gelen ortada Riski'nin şutu ağlara gitti. 2-3



90+2. dakikada Tisserand'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fatih şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-4



90+4. dakikada sol kanattan Muhammed'in ortasında Peltola ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 2-5