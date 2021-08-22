Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası Vitor Pereira'dan açıklamalar!

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyspor'u Miha Zajc ve Enner Valencia'nın son dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe lige 2'de 2 ile başlayarak taraftarlarını sevindirdi.

Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira "Adil bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı. İşte Pereira'nın o sözleri...

"Takımımızda, kulübümüzde harika bir ruh var. Bugünkü maç gerçekten kolay değildi, birtakım değişiklikler yapmamız gerekti. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı çok gururluyum."

"Genç oyuncularımın oynama sebepleri kaliteli, karakterli ve hazır olmaları."

"Gol sevincim fazla duygusaldı. Galibiyeti hak etmiştik, adil bir sonuç oldu. Son dakikada gelince de biraz duygusal oldu. Oyuncularım sahada göstermiş oldukları mücadeleyle bunu hak ettiler."