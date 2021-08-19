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Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia Antalyaspor maçında sahada

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia Süper Lig'in ilk haftasında oynana Adana Demirspor maçı öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Valencia sahalara geri dönüyor. UEFA Avrupa Lig'i play-off mücadelesinde Helsinki maçı kadrosuna alınmayan Enner Valencia lig'in ikinci haftası oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia Antalyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanacak Antalyaspor maçında sahada olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçı öncesindeki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası takımını yalnız bırakan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia sahalara dönüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Finlandiya temsilcisi Helsinki ile oynanacak olan müsabakada kadroda yer almayan Ekvadorlu futbolcu, ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile oynanacak olan mücadelede Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

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