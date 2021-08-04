Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic İstanbul’da!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevi için 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sırp çalıştırıcı Aleksandar Djordjevic İstanbul'a geldi.
Milano'dan kalkan uçakla özel uçakla İstanbul'a gelen Başantrenör Aleksandar Djordjevic'i, Takım Menajeri Cenk Renda karşıladı.
ALEKSANDAR DJORDJEVIC KİMDİR?
Aleksandar Djordjevic, 1967 yılında Belgrad'ta dünaya geldi. Profesyonel kariyerinde Partizan, Olimpia Milano, Bologna, Portland, Barceona ve Real Madrid formaları giyen Djordjevic, Sırbistan milli takımını da çalıştırmıştı.