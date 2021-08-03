Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu, golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu, golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Vedat Muriqi'nin adı son günlerde sıklıkla sarı-laciverlilerle anıldı. Kanarya'nın, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı iddia edilmişti fakat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat iddialarına son noktayı koydu.
Kosovalı golcü için başkan Ali Koç "Gündemimizde yok. Vedat, Lazio'da devam edecek" sözlerini kullanmıştı. İtalyan basını, Vedat Muriqi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek iddiada bulundu.
Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılması ve Sarri'nin gelişiyle yeniden kadroya girme umutları artan Vedat Muriqi yeni sezona oldukça istekli bir şekilde çalışıyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Muriqi'nin Sarri'ye kendisi ispat etmek için çok istekli olduğu belirtiliyor.
LAZIO'DAN FLAŞ KARAR!
Milliyet'in derlediği Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio, Vedat Muriqi'yi doğrudan satış listesine koydu. Başkent ekibinin gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.
3 TALİBİ VAR!
Habere göre Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt, Kosovalı golcü ile yakından ilgileniyor. İki kulübün de Lazio'ya resmi teklif götürmesi bekleniyor.
Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach'ın dışında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın da Vedat Muriqi için nabız yokladığı ifade edildi.