Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, listesindeki isimler üzerinde hummalı bir operasyon yürütüyor. Birçok yıldızı gündemine alan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kiralık olarak kadroya katacağı iddiası bomba etkisi yarattı. İtalyan basını, Lazio'nun Kosovalı futbolcu hakkında aldığı gündem yaratan kararı duyurdu ve geleceğiyle ilgili bilgileri okuyucalarıyla paylaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 18:19
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu, golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Vedat Muriqi'nin adı son günlerde sıklıkla sarı-laciverlilerle anıldı. Kanarya'nın, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı iddia edilmişti fakat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat iddialarına son noktayı koydu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Kosovalı golcü için başkan Ali Koç "Gündemimizde yok. Vedat, Lazio'da devam edecek" sözlerini kullanmıştı. İtalyan basını, Vedat Muriqi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek iddiada bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılması ve Sarri'nin gelişiyle yeniden kadroya girme umutları artan Vedat Muriqi yeni sezona oldukça istekli bir şekilde çalışıyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Muriqi'nin Sarri'ye kendisi ispat etmek için çok istekli olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

LAZIO'DAN FLAŞ KARAR!
Milliyet'in derlediği Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio, Vedat Muriqi'yi doğrudan satış listesine koydu. Başkent ekibinin gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

3 TALİBİ VAR!
Habere göre Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt, Kosovalı golcü ile yakından ilgileniyor. İki kulübün de Lazio'ya resmi teklif götürmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach'ın dışında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın da Vedat Muriqi için nabız yokladığı ifade edildi.

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