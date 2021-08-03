Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi ile ilgili Lazio'dan flaş karar! Transfer...

İtalya Serie A ekibi Lazio 'da forma giyen Vedat Muriqi 'nin transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu, golcü arayışında olan Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti.

Kosovalı golcü için başkan Ali Koç "Gündemimizde yok. Vedat, Lazio'da devam edecek" sözlerini kullanmıştı. İtalyan basını, Vedat Muriqi ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek iddiada bulundu.