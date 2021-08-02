Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pereira'dan şok rapor! Jose Sosa ve Ozan Tufan'ı istemiyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bahsettiği rapor için flaş iddialar konuşulmaya başlandı. Teknik direktör Pereira'nın yeni sezon öncesi gönderilmesini istediği isimlerle ilgili yönetime verdiği raporda; Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Dirar ve Zanka ile birlikte iki yıldız oyuncunun da yer aldığı ileri sürüldü. Portekizli hocanın Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın performanslarını yetersiz bulduğu ve gönderilecekler listesine eklediği belirtildi. Pereira'nın raporunda Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi ve Serdar Dursun'un performanslarından da memnun olmadığını dile getirdiği iddia edildi.
SAYI 16'YA ÇIKTI!
Yönetime verdiği son raporda 6 oyuncunun gönderilmesini isteyen Pereira, daha önce Perotti, Thiam, Sadık, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı A Takım kadrosunda düşünmediği açıklamıştı. Portekizli'nin istemediği futbolcu sayısı 16'ya çıktı.