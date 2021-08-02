Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pereira'dan şok rapor! Jose Sosa ve Ozan Tufan'ı istemiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pereira'dan şok rapor! Jose Sosa ve Ozan Tufan'ı istemiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira’nın yeni sezon öncesi yönetime verdiği rapor için flaş iddialar ortaya atıldı. Portekizli’nin 4 isim ile birlikte Sosa ve Ozan’ı istemediği ileri sürüldü. Böylece 53 yaşındaki çalıştırıcının takımda istemediği futbolcu sayısı 16'ya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pereira'dan şok rapor! Jose Sosa ve Ozan Tufan'ı istemiyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bahsettiği rapor için flaş iddialar konuşulmaya başlandı. Teknik direktör Pereira'nın yeni sezon öncesi gönderilmesini istediği isimlerle ilgili yönetime verdiği raporda; Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Dirar ve Zanka ile birlikte iki yıldız oyuncunun da yer aldığı ileri sürüldü. Portekizli hocanın Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın performanslarını yetersiz bulduğu ve gönderilecekler listesine eklediği belirtildi. Pereira'nın raporunda Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi ve Serdar Dursun'un performanslarından da memnun olmadığını dile getirdiği iddia edildi.

SAYI 16'YA ÇIKTI!
Yönetime verdiği son raporda 6 oyuncunun gönderilmesini isteyen Pereira, daha önce Perotti, Thiam, Sadık, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı A Takım kadrosunda düşünmediği açıklamıştı. Portekizli'nin istemediği futbolcu sayısı 16'ya çıktı.

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