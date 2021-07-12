Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lazio'dan eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Hatayspor'lu Aaron Boupendza ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin, M'Baye Niang için de Rennes'e kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Rennes'in hocası Genesio'nun gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli forvet ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.