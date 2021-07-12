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Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon bir forveti kadrosuna katmak isterken, gündemine Mbaye Niang'ı aldığı. İddiaya göre Kanarya, bonservisi Rennes'te bulunan Mbaye Niang için, Fransız kulübüne kiralama teklifinde bulundu. Öte yandan Niang, geçtiğimiz sezon 17 maçta 1 gol attı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lazio'dan eski oyuncusu Vedat Muriqi ve Hatayspor'lu Aaron Boupendza ile ilgilenen sarı-lacivertlilerin, M'Baye Niang için de Rennes'e kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

Rennes'in hocası Genesio'nun gözden çıkardığı 26 yaşındaki Senegalli forvet ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı, teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

MILAN'DA OYNADI

Senegalli santrfor, Torino'dan 2019 yazında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e gelmişti. Fransız ekibinde iki sezonda 92 maça çıkan ve 30 gol+9 asistlik performans sergileyen Niang, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise Suudi ekibi Al Ahli'ye kiralandı.

Fenerbahçe'den forvete Mbaye Niang hamlesi! Anlaşma tamam

Burada sadece 5 maçta şans bulurken; gol veya asist üretemedi. Milan'da da forma giyen (79 maç/12 gol/9 asist) M'B aye Niang, Senegal Milli Takımı'nda 18 kez oynayıp 3 gole imza attı.

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