Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Topuk Yaylası'nda yeni teknik direktör Vitor Pereira liderliğinde hazırlanan Fenerbahçe'de Portekizli hoca hızlı başladı. Takımdaki olumsuz havayı şimdiden değiştirmeyi başaran tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlenirken, Pereira'nın gelecek sezon öncesi en az 3 transfer istediği belirtildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

Fenerbahçe'ye 5 yıl aranın ardından yeniden teknik direktör olan Vitor Pereira, takımdaki havayı bir anda değiştirdi. Enerjisiyle fark edilen Portekizli teknik adamın takımda hangi oyuncunun gittiği, kaldığı, geçen sezon ne yaptığı dahil her şeyden haberdar olması dikkat çekti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

HERKESE İSMİYLE HİTAP ETTİ

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli tek tek ilgilenen ve isimleriyle hitap eden Pereira, yeni sezondan kendilerinden beklentisinin ne olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Pereira, takımın havasını bir anda değiştirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

TRANSFER İÇİN YÖNETİMLE TEMASTA

Topuk Yaylası'ndaki ilk idmanda oyuncularına sinerji yükleyen Pereira, bir yandan da gerekli bölgelere transfer yapılması için yönetimle kontak halinde. Pereira'nın en az 3 takviye istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

EKSİK BÖLGELERİ TESPİT EDİYOR

Pereira'nın santrfor ve sol kanat dışında Gökhan Gönül'ün durumana göre sağ bek istediği de gelen haberler arasında. Gidenler ve kalanlara göre 2 santrfor takviyesi de gündemde.

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