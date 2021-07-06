Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası! Yönetimden en az 3 takviye istedi

Fenerbahçe'ye 5 yıl aranın ardından yeniden teknik direktör olan Vitor Pereira, takımdaki havayı bir anda değiştirdi. Enerjisiyle fark edilen Portekizli teknik adamın takımda hangi oyuncunun gittiği, kaldığı, geçen sezon ne yaptığı dahil her şeyden haberdar olması dikkat çekti.
HERKESE İSMİYLE HİTAP ETTİ
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli tek tek ilgilenen ve isimleriyle hitap eden Pereira, yeni sezondan kendilerinden beklentisinin ne olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Pereira, takımın havasını bir anda değiştirdi.
TRANSFER İÇİN YÖNETİMLE TEMASTA
Topuk Yaylası'ndaki ilk idmanda oyuncularına sinerji yükleyen Pereira, bir yandan da gerekli bölgelere transfer yapılması için yönetimle kontak halinde. Pereira'nın en az 3 takviye istediği öğrenildi.