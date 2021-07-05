Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Hulk'tan Fenerbahçe'ye mesaj! "Pereira..."

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle transferi gündeme gelen Hulk, Portekizli teknik adamın kariyeri boyunca en fazla forma verdiği isim. Brezilyalı gol makinesi, Porto ve Shanghai takımlarında Pereira ile 135 maça çıkarken, bu maçlarda 65 gol ve 44 asiste imza attı.

599 resmi maçının 135'ini Vitor Pereira yönetiminde oynayan sambacı, Shanghai'den ayrılırken hocasına da teşekkür edip, "Pereira benim için önemli. Shanghai ve Vitor'u bundan sonra da takip edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.