Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | Fb haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Vitor Pereria'yı takımın başına getirdi. Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer listesi de genişliyor. Sarı lacivertli ekipte Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru'ı gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:25 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:26
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

UMUT MERAŞ

Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

EDIN VISCA

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Boşnak yıldız için şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

FABIO BORINI

Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

KAAN AYHAN

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, milli yıldız Kaan Ayhan için yarışıyor. Sabah'a açıklamalarda bulunan Sassuolo yetkilileri, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre biraz daha önde olduğunu bildirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

ELSEID HYSAJ

Napoli forması giyen Elseid Hysaj'ın talipleri artıyor. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hysaj için en güçlü rakip Lazio oldu. Öte yandan 3 İtalyan ekibi de futbolcu ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal forması giyen Sead Kolasinac için girişimler sürüyor. Vitor Pereria ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolasinac'ı renklerine bağlamak istiyor. Öte yandan birçok Avrupa kulübü futbolcuya talip durumda.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

ARTEM DZYUBA

Gelecek sezon iyi bir forvet hattı kurmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki Artem Dzyuba'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ilgisini gizlemeyen menajer, Dzyuba'nın sarı lacivertli ekibi tercih etmeyeceğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | FB haberleri

HULK

Kanarya, Pereira ile beraber Porto ve Shanghai'de çalışan Brezilyalı star Hulk'u istiyor. Yıldız futbolcu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak henüz maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Öte yandan yıldız futbolcu da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

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