Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Artem Dzyuba, Hulk, Onyekuru... | Fb haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
UMUT MERAŞ
Yeni yabancı sınırlaması sebebiyle yerli transferine yönelen Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile temasa geçtiği ileri sürüldü.
EDIN VISCA
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Boşnak yıldız için şartlar zorlanacak.