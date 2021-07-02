Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç yeni hoca konusunda haziran sonunu işaret etmiş, hatta 28 Haziran Pazartesi günü resmi açıklamayı yapacaklarını söylemişti. Ancak temmuz ayına girilmesine rağmen henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertlilerin adı şu ana kadar tam 30 hocayla geçti. İşte Fenerbahçe'nin lsitesindeki hocalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 13:29
Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ile başladı. Çalışmada takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Emre Belözoğlu ile sezon bitimi sonrası yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip henüz istediği sonucu elde edemedi. Son günlerde taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini hoca konusunda eleştiri yağmuruna tuttu.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, hafta sonu yapılan seçimli kongre öncesi yaptığı açıklamada seçim sonrası pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada ise "İmza aşamasına gelinmiş olsa da sözleşme süreci nihayete ermedi" denildi.

İşte o açıklama:
Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Takvim'de yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmeler taraftarı isyan etme noktasına getirdi. Sarı-lacivertliler Ali Koç'u topa tutarken, sezona hazırlık çalışmaları başlamasına rağmen hocanın belli olmaması nedeniyle önümüzdeki sezonun da kaybedileceğini savundu.

İşte Fenerbahçe ile adı geçen hocalar

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Marcelo Bielsa

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Marco Silva

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Rafael Benitez

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Bernd Schuster

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Andre Villas-Boas

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Ralf Rangnick

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Bruno Labbadia

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Joachim Löw

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Luis Castro

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Christoph Daum

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Lucien Favre

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Zlatko Dalic

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Igor Angelovski

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Slaven Bilic

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Sergio Conceicao

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Roger Schmidt

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Sergei Rebrov

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Laurent Blanc

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Claudio Ranieri

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Vladimir Petkovic

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Paulo Sousa

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Abel Ferreira

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Patrick Vieira

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Andrea Pirlo

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Walter Mazzarri

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Sergen Yalçın

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Zeljko Buvac

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