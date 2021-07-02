Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'tan 30'da sıfır! Fenerbahçe'de teknik direktör krizi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma ile başladı. Çalışmada takımın başında Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yer aldı.
Emre Belözoğlu ile sezon bitimi sonrası yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli ekip henüz istediği sonucu elde edemedi. Son günlerde taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini hoca konusunda eleştiri yağmuruna tuttu.
"PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, hafta sonu yapılan seçimli kongre öncesi yaptığı açıklamada seçim sonrası pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını duyurmuştu.