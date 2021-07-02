Fenerbahçe hocasız başladı!

Fenerbahçe yeni sezon için topbaşı yaptı. Uzun tatilin ardından Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde dün akşam bir araya gelen oyuncular ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör henüz belirlenmediği için antermanı antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetti. Kanarya'nın tarihinde ilk kez bir sezon açılışı resmi bir teknik direktör olmadan yapıldı. Sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürüp, bu tarihte kamp için Topuk Yaylası'na gidecek. Bu süreçte sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.