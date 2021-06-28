Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya - Ekvator maçının adamı seçildi (FB spor haberi)

Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.
Brezilya'nın golünü 37. dakikada Eder Militao kaydederken, Ekvador'un golü ise 53. dakikada Angel Mena'nın ayağından geldi. Mena'nın golünün asistini Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia yaptı.
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Brezilya 10 puana ulaştı. Ekvador ise 3 puana yükseldi.
Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı.
Aynı zamanda Brezilya - Ekvator mücadelesinde Enner Valencia maçın adamı seçildi.
F.BAHÇE'DEN VALENCIA PAYLAŞIMI
Tebrikler @EnnerValencia14 👏 #CopaAmerica'da Brezilya - Ekvator mücadelesinde futbolcumuz Enner Valencia maçın adamı seçildi. 💪 https://t.co/9Ug8cIdsbN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2021