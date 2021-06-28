Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya - Ekvator maçının adamı seçildi (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya - Ekvator maçının adamı seçildi (FB spor haberi)

Kupa Amerika 2021'de Ekvador ile Brezilya kozlarını paylaştı. Ekvador, Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın asistiyle bir üst tura yükseldi. Valencia aynı zamanda maçın adamı seçildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:17
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya - Ekvator maçının adamı seçildi (FB spor haberi)

Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

Brezilya'nın golünü 37. dakikada Eder Militao kaydederken, Ekvador'un golü ise 53. dakikada Angel Mena'nın ayağından geldi. Mena'nın golünün asistini Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia yaptı.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Brezilya 10 puana ulaştı. Ekvador ise 3 puana yükseldi.

Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı.

Aynı zamanda Brezilya - Ekvator mücadelesinde Enner Valencia maçın adamı seçildi.

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