Fenerbahçe'ye transferde Samatta müjdesi! O gidecek ve...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Samatta, sarı lacivertlilerde isteneni verememiş, Süper Lig devi tarafından satılık listesine konmuştu.

Yaşanan bu gelişmeyle beraber Samatta'nın eski kulübü Genk'in, Yaremchuk'u Arsenal'e satarak yerine Samatta'yı getirmek istediği ifade edildi.

DEV RAKAMA TRANSFER OLACAK

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Yaremchuk'u 20-25 milyon euro bandında Premier Lig devine satmayı planlayan Belçika temsilcisi, forvet hattını Samatta ile güçlendirecek ve satışın gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Mbwana Samatta, bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 6 gol üretmişti.