Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'dan indirim istedi! Beklenmedik cevap (FB spor haberi)

Fenerbahçe yönetiminin bu sezon en büyük hedeflerinden biri takımın maaş bütçesini düşürmek. Sabah'ın haberine göre; bunun için de Gustavo ve Sosa 'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istendi.

Ancak toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi. Sarı-lacivertliler bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.