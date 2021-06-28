Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'dan indirim istedi! Beklenmedik cevap (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'dan indirim istedi! Beklenmedik cevap (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımın maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı lacivertliler, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmelerini istedi. 2 yıldız oyuncudan henüz bir cevap gelmedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'dan indirim istedi! Beklenmedik cevap (FB spor haberi)

Fenerbahçe yönetiminin bu sezon en büyük hedeflerinden biri takımın maaş bütçesini düşürmek. Sabah'ın haberine göre; bunun için de Gustavo ve Sosa'dan yıllık ücretlerinde indirime gitmeleri istendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'dan indirim istedi! Beklenmedik cevap (FB spor haberi)

Ancak toplam yıllık ücretleri 5 milyon Euro'yu geçen bu ikiliden yönetime henüz olumlu bir cevap gelmedi. Sarı-lacivertliler bu ikilinin takımda kalması durumunda orta sahaya yeni bir transfer yapmayı da düşünmüyor. Ancak biri ayrılırsa takviye gündeme gelecek.

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