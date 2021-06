Son dakika spor haberleri | Danimarkalı yıldızdan Fenerbahçe selamı! İşte nedeni

Danimarka ile Galler, EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geldi ve mücadelede gülen taraf, 4-0 gibi farklı bir skorla Danimarka oldu.



Farklı galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran Danimarka'da büyük sevinç yaşanırken, takımın yıldız isimleri Joakim Maehle ve Kasper Dolberg, maçın ardından tribündeki taraftarlara giderek yumruk şov yapıp galibiyeti kutladılar.



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Maehle, taraftarlarla yaşadığı sevinç esnasındaki yumruk şovu 'Fenerbahçe selamı' olarak tanımladı ve "Bana alkış ve tezahürat gönderdiklerinde onlara bu selamla karşılık vermek geldi aklıma. Nasıl geliştiğine dair bir fikrim yok ancak maç boyunca bana olağanüstü bir destek veren insanlar için bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim ve aklıma Fenerbahçe selamı geldi" ifadelerini kullandı.

Peki 'Fenerbahçe selamı' tabiri nereden geliyor? Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in Danimarkalı futbolculara bu selamı öğrettiği konuşulsa da işin aslı uzun yıllar öncesine dayanıyor...



UCHE-HOGH İKİLİSİ ETKİYİ ARTIRDI



Danimarka'da uzun yıllardır klasikleşmiş olan 'Fenerbahçe selamı', sarı-lacivertli kulübün efsane stoper ikilisi Uche-Högh'in Türkiye'ye transfer olmasının ardından ortaya çıktı. Fenerbahçe'den önce Uche 1990-1993 yılları arasında, Högh ise 1992-1994 yılları arasında Danimarka ekibi Brondby'de birlikte forma giydi. Nijeryalı Uche 1993, Högh ise 1995 yılında sarı-lacivertli takıma transfer oldu ve ikili, 4 yıl boyunca Fenerbahçe'de birlikte forma giydi.



90'lı yılların başında Danimarka'da, taraftar grupları oluşumları yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştı ve Danimarkalı futbolseverler, tribünlerde fark yaratacak şeyler yapmak istiyorlardı. Avrupa'da birçok ülkede, birçok taraftar grubunun yaptığı tezahüratlar ve şovları inceleyen Danimarkalıların dikkatini, Türk taraftarların yumruk şovu çekmişti.



İlk başta bunu tribünlerde denemek isteseler de bekledikleri etkiyi yaratamadığı için deneme sayılarını çok sınırlı tuttular.



Uche ve Högh'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından sonra Brondby taraftarı, kendileri gibi renkleri sarı-lacivert olan Fenerbahçe'ye ekstra ilgi duymaya başladı. Sık sık Fenerbahçe maçlarını takip eden Brondby taraftarı, yumruk şovun Fenerbahçe maçlarındaki etkisini gördükten sonra bunu yapmak için çalışmalara hız verdiler.



İLK ÖNCE TEST ETTİLER



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Uche ve Högh'ün Fenerbahçe'de birlikte oynamaya başladığı 1994/95 sezonundan itibaren ilgi çeken yumruk şova hayran kalan Brondby taraftarları, bunu kendi tribünlerinde uygulamak istediklerini ilk önce, dönemin kalecisi Mogens Krogh ile paylaştılar.



Krogh, bunun harika bir fikir olduğunu ve kendilerinin de keyifle uygulayabileceğini söyledikten sonra taraftarlar her maçta yumruk şovu tribünlerde sık sık denedi. İlk birkaç denemede taraftarlar ve futbolcular arasında senkronize sorunu yaşansa da sonrasında uyum yakalandı ve Brondby'nin iç sahada oynanan her maçta yumruk şov uygulanmaya başlandı. Taraftarlar da bu şova, Uche-Högh ikilisinin de etkisiyle 'Fenerbahçe selamı' adını verdi.



MOGENS KROGH: İLK DENEMELERİM SENKRONİZE DEĞİLDİ



Konu ile ilgili 2017 yılında konuşan Mogens Krogh, "Brondby'ye 1991 yılında, Danimarka'da taraftar kültürünün gerçekten yerleşmeye başladığı dönemde geldim. Zaman ilerledikçe taraftarlar, 'Fenerbahçe selamı'nı yapmak istediler. Gruptan bazılarıyla konuştuk ve pratik yapmaya başladık. İlk başta takımla kendi kendimize yaptığımız bir şeydi ve benim taraftarla konuştuklarımdan haberleri yoktu. Sonrasında birkaç video izledim ve takımca buna alıştık. İlk denemelerimde adımlarım ve yumruklarım senkronize değildi" ifadelerini kullandı.



Brondby kariyerinin en önemli parçalarından birinin 'Fenerbahçe selamı' olduğunu belirten Krogh, "Taraftar kültürünün başlangıcına şahit olmak, buna katkıda bulunup deneyimlemek çok eğlenceliydi. Danimarka futbolunda taraftar gelişimine tanık olmak harika bir şeydi" şeklinde konuştu.



ALEXANDER ZORNIGER: 'FENERBAHÇE SELAMI' ÇOK ÖZELDİ



2016-2019 yılları arasında Brondby'yi çalıştıran Alman teknik adam Alexander Zorniger, o dönem kulübün resmi yayın organına bir röportaj vermiş ve 'Fenerbahçe selamı'nın kendisi için önemine vurgu yapmıştı.



Zorniger açıklamasında, "Bana ilk kez maçtan önce 'Fenerbahçe' yaptıklarını hatırlıyorum. Oyuncular teker teker taraftara doğru koşup 'Fenerbahçe' yapıyorlardı. Sonunda bana Fenerbahçe yapmadıklarında özlemeye başlamıştım. Çok özeldi..." ifadelerini kullanmıştı.