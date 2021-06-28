Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer devam edecek mi? İşte cevabı! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer devam edecek mi? İşte cevabı! (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışamlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz 2 yıl Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır ile forma rekabetine girecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:35
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer devam edecek mi? İşte cevabı! (FB spor haberi)

Geçtiğimiz 2 yıl Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır ile forma rekabetine girecek.

Gelecek sezon da Fenerbahçe 'de yerli kaleci geleneği sürecek. Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır'ın partneri olacak.

Daha önce oynama şartı ile Sarı-Lacivertli kulüpte kalmak isteyen Berke Özer'in bu ısrarından vazgeçtiği, teknik adamın seçimine saygılı olacağını bildirdiği öğrenildi. Berke, Altay gibi bir kaleci ile rekabet içine girmenin kendisine çok şey kazandıracağını da ifade etmişti.

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